1 июня в здании Союза Торгово-промышленной палаты Ставропольского края состоялось праздничное мероприятие, посвященное международному празднику – Дню защиты детей.

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ставропольского края Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Ставропольского края

Специально для юных ставропольчан была организована праздничная программа с участием профессиональных аниматоров. Ни на минуту не приходилось скучать ни детям, ни взрослым. День был насыщен множеством развлекательных конкурсов. Особенно были востребованы маленькими участниками праздника зоны для художественного творчества. В гости к детям пришел пират Джек Воробей, замечательный повар-маг, который угостил ребят сладким снегом и необычными сладостями, художники по аквагриму, с учетом пожеланий расписавшие лица самых смелых.

Итоги конкурса детского рисунка – «Дети ТПП СК», в котором приняли участие более 80 детей, были подведены в тот же день. Победителям были вручены памятные призы и почетные грамоты.

Союз «Торгово-промышленная палата Ставропольского края» смог подарить юным ставропольчанам много новых впечатлений и радости. Такие праздники организаторы намерены сделать традиционными.