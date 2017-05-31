Фото: пресс-служба ПГУ Фото: пресс-служба ПГУ

Впервые в финале Всероссийской студенческой юридической олимпиады – 2017 победили представители Северо-Кавказского федерального округа – студенты Юридического института Пятигорского государственного университета, сообщает пресс-служба вуза. ПГУ в финальном туре представляли победители Северо-Кавказского федерального окружного тура – студенты 3 курса Юридического института Виктория Агабабова и Наталья Беляева. В секции «Конституционное право» II место по основной номинации заняла В. Агабабова. В дополнительной номинации секции «Конституционное право и политическая система России» 1 место у Н. Беляевой.