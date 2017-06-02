Минприроды РФ подготовило экологический рейтинг регионов.

Петербургский международный экономический форум

Об этом глава ведомства Сергей Донской рассказал в рамках Петербургского международного экономического форума. Первая статистика может радовать ставропольчан. Ставропольский край в лидерах наряду с Тюменской, Саратовской, Московской, Мурманской, Челябинской областями и Санкт-Петербургом. Среди отстающих регионов – Чукотский, Ненецкий автономные округа и наши соседи по СКФО – Северная Осетия и Карачаево-Черкесия.

Позиции субъектов федерации в рейтинге, сообщил С. Донской ТАСС, будут зависеть от активности проведения мероприятий в Год экологии.