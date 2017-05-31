В третий раз в Ставрополе на Крепостной горе проходит православная выставка-ярмарка «Град Креста».

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Крепостная гора Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

На ней представлена различная духовная атрибутика, литература, ювелирные изделия, подарки, одежда... Также в город прибыли иконы священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частицами мощей и ковчега с частицей десницы святителя Луки Войно-Ясенецкого, которые пробудут до 5 июня.

В течение недели взрослые и дети смогут послушать лекции представителей церковных и светских организаций, просмотреть фильмы и мультики, побывать на праздниках, разгадать велоквест и выиграть возможность совершить паломнический тур в Крыму.