На ней представлена различная духовная атрибутика, литература, ювелирные изделия, подарки, одежда... Также в город прибыли иконы священномученика Киприана и мученицы Иустинии с частицами мощей и ковчега с частицей десницы святителя Луки Войно-Ясенецкого, которые пробудут до 5 июня.
В течение недели взрослые и дети смогут послушать лекции представителей церковных и светских организаций, просмотреть фильмы и мультики, побывать на праздниках, разгадать велоквест и выиграть возможность совершить паломнический тур в Крыму.