Хартия, разработанная ФНС совместно с экспортерами зерна под эгидой Национальной ассоциации экспортеров сельхозпродукции, предусматривает отказ от всякого рода «серых» схем оптимизации налоговой нагрузки.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Зерно нового урожая

Более 20 российских компаний уже подписали этот документ. Задача состоит в том, чтобы расширить круг честных налогоплательщиков.

На состоявшемся 2 июня совещании руководитель краевого налогового управления Елена Афонина познакомила собравшихся с результатами проведенных проверок. Отслежены схемы движения сельхозпродукции от производителя до экспортера с указанием предполагаемых зон риска. Зерновикам предложили перестроить свою работу в соответствии с принципами налоговой хартии, дабы присоединиться к кругу добросовестных участников рынка. Идея привлекательная — сделать рынок «прозрачным». Однако, по словам зерновых трейдеров, достаточно сложно нести ответственность за всех контрагентов. Нельзя сбрасывать со счетов, что «теневики» безусловно получают конкурентное преимущество, скрываясь от налогов. Среди самых распространенных схем, по их словам, – организация незаконного возмещения НДС. «Налоговая служба в данном случае готова защитить честный бизнес от происков теневиков, – подчеркнула Е. Афонина. – Рассчитываем на вас».