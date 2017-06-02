Фото: из архива газеты «СП»

Завод компании «Тритон-Атлауа» по производству коллагена, который разместится на пяти гектарах, начнут строить 10 июня в Ставропольском крае. 260 млн рублей инвестировали в предприятие с немецким оборудованием, которое ежедневно будет перерабатывать около пяти тонн рыбы. Это позволит ему стать крупнейшим в России, по мнению замминистра финансового развития Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. Ставропольский коллаген составит восемь процентов от общего объема, потребляемого страной. Завод оборудуют индустриальными цехами, лабораториями. Также будут выращивать рыбу в установках закрытого типа. Производство будет безотходным.Фибриллярный белок, обеспечивающий эластичность кожи будут производить из шкур прудовой рыбы. Желатин – из чешуи. Из туши рыб будут изготавливать пищевые продукты.

Планируется, что часть произведенного ставропольского коллагена пойдет на собственные медицинские товары ( губки, бинты, пропитанные коллагеном, лекарства и БАДы), другой – заинтересуются производители косметики. А низкий курс рубля позволит встать в один ряд с косметической продукцией из Китая и Японии.