В Курском районе состоялся Межрегиональный фестиваль-конкурс традиционной культуры «Казачья сторона».

Фото краевого Дома народного творчества В Курском районе состоялся Межрегиональный фести-валь-конкурс традиционной культуры «Казачья сторона» Фото краевого Дома народного творчества В Курском районе состоялся Межрегиональный фести-валь-конкурс традиционной культуры «Казачья сторона»

В этом году он был посвящен 240-летию основания Азово-Моздокской оборонительной линии. С 2000 года «Казачья сторона» занимает важное место в списке наиболее крупных, значимых, а главное, брендовых культурных акций Ставрополья. На протяжении всего этого времени фестиваль, проводимый каждые два года, живет и радует земляков благодаря постоянной поддержке правительства края, министерства культуры СК. Непосредственной организацией занимаются специалисты краевого Дома народного творчества при участии администрации Курского муниципального района. Так сложилось, что именно Курский район стал постоянной площадкой «Казачьей стороны», гостеприимно принимая приезжающих со всего края хранителей традиционной народной культуры.

Стоит добавить, что в преддверии нынешнего фестиваля на базе Ставропольского Дома народного творчества проведена всероссийская творческая лаборатория руководителей казачьих коллективов. Приезжали фольклористы из Калмыкии, Башкирии, Ростова, Краснодара, Самары, участвовали более 20 ставропольских руководителей со своими коллективами. Проводили занятия известные педагоги, специалисты Российского Дома народного творчества.

И нынче, чтобы показать все это богатство и исполнительское мастерство, вновь съехались ансамбли казачьей песни, фольклорные коллективы, отдельные исполнители, всего более двухсот участников из разных городов и районов Ставрополья. В основу концепции действа организаторы заложили идею песенного повествования об истории Азово-Моздокской оборонительной линии, ее роли в укреплении южных рубежей Отечества, о воинской доблести и патриотическом бескорыстии, подвиге служения казачества России. В рамках фестиваля прошли концерты, «Гулянье в казачьей станице», выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, этнографическая выставка «Казачья старина». С особым энтузиазмом восприняли участники мастер-класс для руководителей фольклорных казачьих коллективов и культурно-познавательный экскурсионный тур по Курскому району, в селах и станицах которого даже сам воздух, кажется, напоен героической историей.

Ярким финалом фестиваля стал заключительный гала-концерт в Доме культуры станицы Галюгаевской. В основе сценария реальная история казачьей семьи Вороновых, через судьбы и личности которой прослежена сложная история всего Терского казачества. Горячо принимала публика театрализованную сцену «Суворов инспектирует строительство Ставропольской крепости», которую разыграли участники творческого объединения «Созвездие» межпоселенческого Дома культуры Курского района. Буквально затаив дыхание, следили зрители за тем, как основатель рода Вороновых Василий Тихонович в составе Хоперского полка прибыл в 1777 году на поселение для строительства и охраны крепости. Завершавшая сцену песня «Хоперский полк», написанная и исполненная талантливым самобытным автором Александром Решетняком, была встречена бурными аплодисментами. Кстати, А. Решетняк руководит ансамблем казачьей песни «Веселы привалы» из поселка Советское Руно Ипатовского района, неоднократным участником фестиваля.

Очень эффектно смотрелись на большом экране специально подобранные видеоролики о жизни потомков казака Воронова, о разных поколениях казачьего рода, эпизоды из истории страны: «Жизнь и быт», «Гражданская война и революция», «Репрессии», «Великая Отечественная война»... На этом фоне особенно мощно и органично звучали уникальные старинные песни ставропольских казаков. Собственно, казачья песня родилась там, где много солнца, где по склонам гор росли виноградные сады, где осенью давили молодое вино, где водили веселые хороводы... И всегда – в походе и быту – сопровождала казака песня. В ней вспоминает казак минувшее, воспевает героев, тоскует о милой… Блестяще передает все интонации этого искусства народный фольклорный ансамбль «Сретенье» сельского культурного комплекса с. Верхнерусского Шпаковского района, руководимый Владимиром Кузнецовым. Бурю аплодисментов вызвало выступление прославленного на всю страну детского ансамбля казачьей песни «Хуторок» Новоселицкой районной детской школы искусств известного педагога Александра Капустина. Успешно показал себя и молодой, но очень перспективный хоровой коллектив «Млада Русь» Андроповского районного социально-культурного центра Натальи Фёдоровой. И, конечно, не обошлась программа фестиваля без старейшего и, пожалуй, самого многочисленного в нашем крае народного ансамбля песни и танца «Колос» с. Александровского, которым руководит замечательный специалист Елена Добродеева.

Взволнованным завершающим аккордом прозвучала песня «Встань за веру, Русская земля» в исполнении ансамбля «Хуторок»: зрители подпевали и аплодировали стоя.

Победители отмечены дипломами и подарками министерства культуры Ставропольского края и комитета по делам национальностей и казачества. Так, дипломом за популяризацию духовно-нравственных и культурных традиций казаков награжден ансамбль «Веселы привалы» (Ипатовский район). Диплом за сохранение духовно-нравственных и культурных традиций казаков получил хор «Степные просторы», художественный руководитель Алина Нехаева (Дом культуры ст. Курской). Среди нынешних лауреатов ансамбли «Казачья вольница» Виктора Гайденко, Дом культуры с. Донская Балка (Петровский район), «Кумское подворье» Веры Ломовцевой, с. Гражданское (Минераловодский район), солистка Альбина Дубейко из Новоселицкой детской школы искусств и другие.

Вновь, как и в предыдущие годы, немало счастливых творческих открытий принесла и участникам, и зрителям «Казачья сторона». Не будет преувеличением сказать, что такие культурные акции, всемерно поддерживаемые правительством края, получающие финансовое подкрепление бюджета, не просто объединяют народные таланты и позволяют сберегать уникальные бесценные запасы народной культуры, они являют собой неповторимое лицо всего Ставрополья.