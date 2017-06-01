В первые дни лета, несмотря на дожди, на Кавказских Минеральных Водах широко отпраздновали начало высокого курортного сезона-2017.

Фото: Николай БЛИЗНЮК Для юных художников большая честь рисовать там, где творили великие художники XIX века Фото: Николай БЛИЗНЮК «Водяное общество» прогуливается по парку Фото: Николай БЛИЗНЮК «Нимфы» из хореографической школы выступают под балконом «Белой виллы» Фото: Николай БЛИЗНЮК Пока дамы из высшего общества отдыхают на курорте за их детишками присматривают няня и гувернантка Фото: Николай БЛИЗНЮК Усадьба Н.Ярошенко. В этом доме бывали Репин, Нестеров, Рахманинов, Шаляпин и многие другие выдающиеся люди

В Кисловодске череду торжеств, приуроченных к открытию курортного сезона, начали с освящения и благословения вод всех минеральных источников. Эта традиция берет свое начало с середины XIX века, когда святитель Игнатий, епископ Кавказский и Черноморский, освятил воды озера Провал в городе Пятигорске. После Октябрьской революции традиция была прервана и возродилась лишь в 2011 году.

В этот же день в Кисловодске положили начало еще одной красочной и несущей большой эмоциональный заряд традиции – пленэру в костюмах XIX века в Мемориальной усадьбе-музее выдающегося русского живописца, многолетнего лидера товарищества художников- «передвижников» Николая Ярошенко.

В 70-е годы XIX века, выйдя в отставку в чине генерал-майора, Николай Александрович путешествовал по Северному Кавказу и навсегда влюбился в его горы, долины и в населявших их людей. Спустя несколько лет он купил приглянувшуюся усадьбу на высоком берегу реки Ольховки – неподалеку от источника целебных кислых вод и прямо напротив популярного по сей день мостика «Дамский каприз». Вскоре усадьба Ярошенко в «летней культурной столице России» – как тогда называли Кисловодск – стала местом паломничества художников, музыкантов, философов. Шаляпин и Рахманинов, Репин и Нестеров, Соловьев и Менделеев с удовольствием посещали «Белую виллу» – так прозвали усадьбу за покрашенные в белый цвет дом и флигели. В лихолетье Гражданской и Великой Отечественной войн, а также в послевоенной разрухе усадьба едва не канула в Лету. Однако благодаря многолетнему подвижническому труду художника Владимира Секлюцкого и его последователей «Белая вилла» обрела вторую жизнь, вновь превратилась в заметный очаг культурной жизни на Юге России. А с нынешнего «пленэра XIX века» она, похоже, получила и дополнительный «светский» лоск.

Вдова скоропостижно скончавшегося Николая Александровича Мария Павловна, владевшая «Белой виллой» до 1915 года, в своем завещании просила потомков учредить художественную школу имени Ярошенко. Это пожелание самого близкого выдающемуся художнику человека было исполнено. В Кисловодске, в чудном особняке архитектора Ходжаева, преподаватели художественной школы имени Ярошенко уже много лет прививают юным кисловодчанам чувство прекрасного, учат мастерски владеть карандашом и кистью. Время от времени в погожую погоду юных художников приводят в усадьбу Ярошенко: и полюбоваться на картины мастеров, и порисовать на пленэре. Благо здесь есть и интересные здания, и чудный сад, и открывается прекрасный вид на парк.

И вот теперь ребят, а также всех посетителей музея решили максимально погрузить в атмосферу курортного Кисловодска XIX века, царившую вокруг Николая Ярошенко и гостивших на «Белой вилле» выдающихся художников. Мобилизовав все свои возможности, сотрудники комитета по культуре администрации Кисловодска раздобыли платья, мундиры и костюмы, сшитые по моде той поры. Облачившись в них, ребята из художественной школы и мощного художественного отделения гимназии № 19, сели за мольберты вокруг фонтана в нижней части усадьбы. И тотчас обычный урок преобразился в волшебное красочное действо.

Пока девушки в прекрасных бальных платьях и юноши в мундирах с эполетами старательно рисовали, горожане и гости курорта, выбравшиеся в парк, несмотря на периодически хлеставший кратковременный дождь, не скучали. С подмостков сцены, установленной рядом с фонтаном, им рассказывали об истории Кисловодска и дачи Ярошенко, пели арии из опер, исполняли романсы на гитаре и скрипке. А также вновь и вновь танцевали: ведь именно Кисловодск стал для легендарной балерины Матильды Кшесиньской последним пристанищем перед тем, как она навсегда покинула Россию. Так что у воспитанников местной хореографической школы тоже есть звезда, к которой хочется тянуться.

Позаботились устроители праздника и о тех, кто хотел не только посмотреть, а и поучаствовать в красочном действе. Преподаватели художественной школы тут же обучали всех желающих рисунку и живописи по экспресс-методике. А неподалеку можно было сфотографироваться в декорациях «водяного общество», примерить исторические костюмы, принять участие в мастер-классе по росписи глазурью.

И хотя участникам и зрителям «пленэра XIX века» пришлось не раз раскрывать зонтики, все покидали усадьбу Ярошенко с добрыми, светлыми чувствами и желали, чтобы такие праздники продолжались и впредь.