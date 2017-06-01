В рамках XXI Петербургского международного экономического форума, по поручению губернатора края Владимира Владимирова, подписано соглашение с администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

В частности, документ предполагает участие двух регионов в развитии торгово-экономического сотрудничества, промышленного производства, реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов, программ поддержки малого и среднего бизнеса. Взаимодействие с Тамбовщиной — продолжение доброй традиции. В частности, в регионе уже нашли применение разработки Федерального научного центра им. И. Мичурина из Мичуринска. Технологии суперинтенсивного сада для подсобных хозяйств внедряются в рамках проекта «Сады Ставрополья». «Эти направления сотрудничества правительство края считает перспективными и намерено развивать в дальнейшем», – прокомментировал событие вице-премьер-министр экономического развития СК Андрей Мурга.