Заседание КЧС, состоявшееся в Минводах, прошло с участием губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, членов краевого правительства, руководства территориальных управлений федеральных ведомств, министерств и муниципалитетов.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

С улучшением паводковой ситуации на Ставрополье, отметил губернатор, прогнозируется скорое отступление воды и в Буденновском районе. Поэтому сейчас первоочередная задача – обеспечить пострадавшее население компенсационными выплатами. Их, в размере 10 тысяч рублей, уже получили более 1500 человек. 105 человек, лишившихся имущества из-за стихии, (жители сел Левокумка и Первомайского) с 1 июня получили по 100 тысяч. Владимир Владимиров пообещал, что выплаты получат все пострадавшие в крае. В том числе, полностью лишившимся жилья, скоро при поддержке Правительства РФ выдадут жилищные сертификаты.

Процедуру их получения объяснил заместитель начальника отдела департамента оперативного управления МЧС России Игорь Губанов. После подачи заявления в местную администрацию, комиссия обследует дом и вынесет свой вердикт относительно пригодности помещения для проживания. Если его признают непригодным, документы передадут в органы МЧС и Минстрой России и, после решения Правительства РФ, сертификаты передадут в регион, а оттуда лично пострадавшим гражданам. Право на сертификат действительно в течение года. Его можно будет получить параллельно со всеми положенными выплатами.

По поручению главы Ставрополья подтопленцам помогут подготовить документы, разъяснят механизм действий, в местных МЦФ повесят информационные стенды.

Помимо выплат, обсудили ход ликвидации последствий паводка. Как было озвучено на заседании, 1500 тонн мусора вывезли с территорий, где вода отступила. Население продолжают прививать, эпидемиологическая обстановка под контролем, 219 детей из пострадавших районов отправились в санатории, скоро начнется расчистка русел рек и берегоукрепление.