Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграла городскую спартакиаду трудящихся.

Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграла городскую спартакиаду трудящихся. Команда ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выиграла городскую спартакиаду трудящихся.

Проведение трехнедельного спортивного турнира инициировал комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя. Соревнования проводились по десяти видам спорта: волейболу, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию, баскетболу, шахматам и бадминтону. В турнире приняли участие 11 команд, представляющих крупные организации краевого центра. За ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выступали более 40 работников администрации и семи филиалов предприятия. Активную поддержку спортсменам оказала объединенная профсоюзная организация Общества.

Состязания проходили на нескольких спортивных объектах города, финальная часть – на стадионе «Динамо». Газовики стали лучшими в шести видах соревновательной программы, еще в двух финишировали в тройке сильнейших. Лучший результат продемонстрировали бадминтонисты, футболисты, теннисисты, любители дартса, гиревики и волейболисты. Последние выиграли и женский, и мужской зачеты. Серебряные медали завоевали легкоатлеты, а бронзовые – пловцы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Во время церемонии награждения газовики получили девять кубков и несколько десятков медалей за призовые места в разных видах спорта, включенных в программу состязаний. Кроме того команде ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вручили главный приз – переходящий кубок победителя спартакиады трудящихся.

«Высокий результат команды газовиков на городских соревнованиях – свидетельство эффективной работы в области спорта и пропаганды здорового образа жизни, – отметил генеральный директор ООО

«Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевого парламента Алексей Завгороднев. – Уверен, что этот успех позволит спортсменам предприятия достойно выступить на летней корпоративной спартакиаде дочерних обществ и организаций «Газпрома», которая пройдет в начале сентября».