Проведение трехнедельного спортивного турнира инициировал комитет физической культуры и спорта администрации города Ставрополя. Соревнования проводились по десяти видам спорта: волейболу, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, настольному теннису, гиревому спорту, плаванию, баскетболу, шахматам и бадминтону. В турнире приняли участие 11 команд, представляющих крупные организации краевого центра. За ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выступали более 40 работников администрации и семи филиалов предприятия. Активную поддержку спортсменам оказала объединенная профсоюзная организация Общества.
Состязания проходили на нескольких спортивных объектах города, финальная часть – на стадионе «Динамо». Газовики стали лучшими в шести видах соревновательной программы, еще в двух финишировали в тройке сильнейших. Лучший результат продемонстрировали бадминтонисты, футболисты, теннисисты, любители дартса, гиревики и волейболисты. Последние выиграли и женский, и мужской зачеты. Серебряные медали завоевали легкоатлеты, а бронзовые – пловцы ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Во время церемонии награждения газовики получили девять кубков и несколько десятков медалей за призовые места в разных видах спорта, включенных в программу состязаний. Кроме того команде ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вручили главный приз – переходящий кубок победителя спартакиады трудящихся.
«Высокий результат команды газовиков на городских соревнованиях – свидетельство эффективной работы в области спорта и пропаганды здорового образа жизни, – отметил генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», депутат краевого парламента Алексей Завгороднев. – Уверен, что этот успех позволит спортсменам предприятия достойно выступить на летней корпоративной спартакиаде дочерних обществ и организаций «Газпрома», которая пройдет в начале сентября».