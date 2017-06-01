Фото: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева Сенгилеевское водохранилище Фото: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева Сенгилеевское водохранилище Фото: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева Сенгилеевское водохранилище Фото: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева Родник Иверской иконы Божией Матери Фото: Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева

Автобусно-пешеходную экскурсию устроили для четвероклассников Ставрополя сотрудники краевой детской библиотеки им. А.Е. Екимцева при поддержке бюро путешествий «Турист». За три часа мини-похода детям показали панораму Сенгилеевского водохранилища с Волчьих ворот, рассказав, что оно является единственным источником питьевой воды для Ставрополя, а его глубина в два раза больше глубины Азовского моря. Во время экскурсии по Татарскому лесу гид рассказывал детям интересные факты и показал родник Иверской иконы Божией Матери, вода в котором, согласно легенде, лечит.

Красивые виды не оставили детей равнодушными: они фотографировали, с энтузиазмом слушали экскурсовода и выразили желание узнавать город и дальше.