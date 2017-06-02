Дни Ипатовского района прошли в краевой столице. Такая масштабная презентация отдельной территории впервые проходит на Ставрополье по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова и станет пилотной в череде представлений районов Ставрополья.

Порода овец джалгинский меринос, Ипатовский район Ипатовский район

В здании краевого правительства была организована выставка достижений района, где были представлены образцы продукции, выпускаемой местными предприятиями. Это сыры, напитки, хлебобулочные и кондитерские изделия, керамический кирпич, шерсть мериносов, шерстяные изделия, овощи и фрукты. Здесь же стенды, рассказывающие об истории и культуре района, традиционных видах ремесел.

На площади Ленина была развернута ярмарка, где предприятия продавали свою продукцию. Атмосферу праздника помогали поддерживать коллективы художественной самодеятельности. Большой интерес вызвали выставки казачьего и татарского национальных подворий. На борцовском ковре поочередно демонстрировали боевые искусства спортивные школы и военно-патриотические клубы. Вечером мастер-класс провела мотобольная команда «Колос», не раз становившаяся победителем краевых турниров.

В Думе и правительстве края прошли секционные заседания, на которых были обсуждены актуальные вопросы экономики и социального развития района. В частности, содержательный и продуктивный разговор состоялся в Думе края на заседании секции, посвященном производству и переработке молока.

«Молочная» тема неслучайно оказалась в зоне особого внимания краевых парламентариев, пригласивших для участия в разговоре представителей правительства края, федеральных надзорных органов, производителей молока и молочной продукции. В Ипатовском районе находится один из лидеров не только краевого, но и российского молочного рынка ОАО «Сыродел». Его гендиректор Александр Вильгоцкий и стал основным докладчиком, рассказавшим присутствующим о состоянии дел в отрасли.

Как отмечали участники разговора, необходимо развивать крупное молочно-товарное производство, способное дать переработчикам качественное сырье и в нужных объемах. К сожалению, далеко не все хозяйства настроены всерьез развивать животноводческую отрасль. Растениеводство — отрасль, которая быстрее дает экономическую отдачу, поэтому многие сосредоточились только на получении скорой прибыли.

Еще одним сложным вопросом, отмечали участники разговора, являются неуемные аппетиты монопольных поставщиков энергоресурсов. За последние два года цена на электроэнергию для промышленных предприятий края увеличилась на 18,2 процента, на газ – на 16,5 процентов, на топливо – на 7 процентов, на воду – на 10,5 процентов. Увеличение текущих затрат сдерживает модернизацию производства.

Есть проблемы и со сбытом. Войти со своим товаром в сетевые магазины очень сложно и дорого, трудно расширять ассортимент поставок, договариваться о ценовой политике. И тут также требуется поддержка руководства края.

Присутствовавший на секции депутат ГД РФ от Ставропольского края Михаил Кузьмин сообщил о том, что сейчас идет обсуждение корректировки федерального бюджета, предварительно планируется увеличить его расходную часть на один триллион рублей. Развитие экономики страны пошло по более позитивному сценарию, чем ожидалось, в казне появились дополнительные средства. Михаил Кузьмин пообещал, что все депутаты, представляющие край в Госдуме, будут прилагать необходимые усилия, чтобы получить из этих средств весомую дополнительную господдержку для аграрного сектора, в первую очередь среди адресатов должны быть производители и переработчики молока.

Представитель губернатора в краевом парламенте Сергей Пустоселов объявил, что, в частности, вопрос о предоставлении субсидий «Сыроделу» – вопрос решенный.

Что касается собственно разведения крупного рогатого скота, то по состоянию на 1 октября 2016 года Ставропольский край занимал 17 место в рейтинге регионов с общим поголовьем в 382,8 тысячи голов. Это два процента от общероссийского показателя. В целом статистика тревожная. За последние 26 лет в России число буренок сократилось в 2,5 раза. По сравнению с советскими временами от общего стада осталось около 40 процентов.

Причина нашей скромной позиции в общероссийском рейтинге, по словам председателя СПК «Племзавод «Вторая пятилетка» Игоря Сердюкова в том, что прибыль от молочного животноводства балансирует на нулевом уровне.

– Небольшая прибыль есть, но только при условии господдержки, – резюмировал он.

Тем не менее, предприятие работает над тем, чтобы увеличить численность своего стада. Сейчас в хозяйстве 310 голов не слишком молочной, но зато неприхотливой к засушливым степным условиям красной степной породы. До конца года в хозяйстве планируют довести поголовье до 400 голов. Реконструировали молочно – товарную ферму, оборудовали ее молокопроводом и системой охлаждения, обустроили летнее пастбище, модернизировали технологию кормопроизводства.

Что касается качества молочной продукции в крае, то как рассказала замруководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю Наталья Шаповалова, фальсифицированные молочные продукты у нас встречаются. Так из 3,5 тысяч проведенных в прошлом году проверок выявили несоответствие по жирно -кислотным показателям почти в 50 процентах случаев. Причем, несоответствие находили не только в продуктах, произведенных за пределами края.

Крупные, давно работающие на рынке субъекты, трепетно относятся к качеству своей продукции, берегут свою деловую репутацию и не допускают нарушений в рецептуре.

Интересно, что в других регионах России нередки случаи появления фальсификатов под ставропольскими брендами. При этом ни дизайн упаковки, ни даже название продукта не соответствуют тому, что выпускается на наших предприятиях. Но качество ставропольских молочных продуктов широко известно по всей России, вот и пользуются мошенники нашим имиджем в своих корыстных целях.

Начальник отдела государственного ветнадзора управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю по СК и КЧР Денис Тарануха добавил, что за прошлый год в крае было возбуждено 78 административных дел в отношении недобросовестных производителей молочной продукции: в результате шесть предприятий находятся под усиленным надзором службы, а пять лишены лицензий на выпуск ряда молочных продуктов.

Принята резолюция, в которой содержатся, в частности, рекомендации Думе СК при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период найти возможность выделения средств на реализацию подпрограммы «Развитие животноводства» в части молочного направления. Есть в ней пункты, касающиеся обязательств правительства края, министерств сельского хозяйства и финансов. Чтобы молочные реки на Ставрополье становились полнее, необходима продуманная экономическая политика в отношении молочной отрасли и переработчиков молока. В этом мнении сошлись все участники разговора.

Центральным событием стало пленарное заседание, на котором подвели итоги работы секций. Как отметил заместитель председателя Думы СК Александр Кузьмин, прошедшие Дни Ипатовского района – «первый камушек» в основание доброй традиции.

– И не случайно открывает парад территорий именно Ипатовский район, – отметил парламентарий. – Это одна из самых крупных территорий с развитой инфраструктурой, большим числом успешных предприятий, эффективно выстроенным взаимодействием местной власти и бизнеса.

Как прозвучало, 98 процентов площади территории — это земли сельхозназначения. Основой экономики является растениеводство. За последние пять лет ипатовские предприятия существенно продвинулись по пути освоения новых технологий, что позволило в прошлом году добиться рекордного урожая – 777 тысяч тонн. Территория также удерживает в крае лидерство по производству молока.

В советские годы основным направлением сельского хозяйства района являлось овцеводство. И хотя сегодня эта отрасль занимает не самые ведущие позиции, племенное дело не угасло. За последние пятнадцать лет в СПК «Племзавод «Вторая пятилетка» выведено две породы тонкорунных овец – мериносов. Успехи ипатовских селекционеров признаны на федеральном уровне.

Район имеет также большой промышленный потенциал. Так, по итогам прошлого года объем произведенной продукции крупных и средних промышленных организаций превысил на 14 процентов среднекраевой показатель. Большая работа проводится по развитию овощеводства, ранее занимавшего вспомогательную нишу.

– В этом году сельхозпредприятия района утроили площади под овощами и картофелем. Строим овощехранилище, в котором будет храниться до 150 тонн овощей в год, что к тому же даст до 130 новых рабочих мест, – отметил глава администрации района Сергей Савченко.

Из проблем острейшая – демографическая. Сегодня треть жителей района – пенсионеры. Молодежь составляет всего 18 процентов населения. Закреплению молодежи может помочь только наличие работы и достойной оплаты труда. Усилия руководства района сосредоточены на этом направлении. Есть серьезные подвижки в социальной сфере. Согласно последним социологическим опросам, подавляющее большинство жителей довольны качеством дошкольного и школьного образования.

– Мы просим руководство края способствовать тому, чтобы в программе по обеспечению малых населённых пунктов врачами «Земский доктор», могли бы участвовать города с населением до 30 тысяч человек, – отметил Сергей Савченко.

Чтобы решить кадровую проблему, как прозвучало на пленарном заседании, принято решение рекомендовать работодателям более тесное сотрудничество с Ипатовским многопрофильным колледжем, чтобы активнее практиковать целевое обучение, а имеющиеся программы скорректировать так, чтобы среди выпускников были специалисты, востребованные экономикой района. Отмечено высокое качество раздела «Открытый бюджет для граждан» на сайте районной администрации, где расписаны все доходы и расходы местной казны, представлены все отчеты по исполнению бюджета. Как отметила заместитель министра финансов края Юлия Ягубова, опыт ипатовцев – один из лучших на Ставрополье.