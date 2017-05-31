В Ставрополе 3 июня двести участников соберутся на VII Открытый межрегиональный фестиваль-конкурс «Волшебная планета детства».

Коллективы и отдельные исполнители со всего Ставрополья и соседи из Краснодарского края приедут посоревноваться в хореографии, вокале, актерстве, театре мод, игре на инструментах в изобразительном искусстве. Показывать свои таланты будут дети от 4 лет. Их оценят в детской возрастной категории. С 7 до 10 лет посоревнуются ребята в младшей возрастной группе. Те, кому от 11 до 13 попадают в среднюю возрастную категорию и старшая будет состоять из участников 14-17 лет.

Интересно, что оценивать определенные номинации будут в разных местах. Так «Хореографическое искусство», «Изобразительное искусство», «Театры мод» будут показывать в парке Победы, а те, кто соревнуются в «Вокале», «Художественном слове», «Инструментальном жанре» выступят в камерном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества.

Победителей наградят дипломами и подарками.