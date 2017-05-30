Фото: Александр МАЩЕНКО Два дня на татами в Невинномысске шла жаркая борьба Фото: Александр МАЩЕНКО В Невинномысске прошел Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин

Всероссийский турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти военнослужащих Вооруженных сил, Внутренних войск, сотрудников Федеральной службы безопасности, МВД и Следственного комитета РФ, павших при выполнении служебного долга, прошел в Невинномысске. Организаторы спортивного праздника – министерство физической культуры и спорта СК, федерация дзюдо и самбо Ставропольского края, при поддержке администрации Невинномысска.

Более ста спортсменов, выступавших в пяти весовых категориях, в течение двух дней боролись за медали. Отмечу, что в числе почетных гостей турнира был бронзовый призер Олимпийских игр – 1980 Арамбий Емиж.

Ставропольский край на соревнованиях представляли спортсмены Центра олимпийской подготовки дзюдо. Чемпионами соревнований стали наши земляки: Асхаб Шихабудинов (весовая категория 60 кг), Михаил Косяшников (в/к 100 кг), Алексей Казачков (в/к свыше 100 кг). Серебро – у Ахмеда Гамзатова (в/к 66 кг), Магомеда Сусулова (в/к 90 кг). Бронзовые награды завоевали Зорий Аванесян и Герей Исаков (в/к – 81 кг), в абсолютной категории – Самбиев Рамзан.