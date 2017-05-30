Фото пресс-службы УФСИН России по Ставропольскому краю

В учебно-консультационном пункте педагоги вечерней школы при ИК-5, где обучаются подследственные несовершеннолетние, содержащиеся под стражей, приняли у них государственный выпускной экзамен по русскому языку, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю. Ребята писали творческое изложение. Программа, по которой они обучаются, такая же, как и в обычных школах. Подросткам предстоит еще сдать 3 экзамена: обязательный – математику – и два по выбору. Они справятся, уверены все, но в условиях пенитенциарного образования задача усложняется у учителей, ведь количество учеников меняется в течение учебного года, они поступают или наоборот убывают. Поэтому преподавательский коллектив – это учителя высшей категории, в том числе один кандидат наук. В случае успешного окончания обучения все экзаменующиеся получают документы государственного образца о неполном среднем образовании.

Напомним, что при учреждениях краевой уголовно-исполнительной системы функционируют 7 вечерних общеобразовательных школ и 4 учебно-консультационных пункта.