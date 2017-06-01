В пострадавших от паводка районах Ставропольского края продолжаются широкомасштабные аварийно-восстановительные работы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

Угроза прорыва дамб снята, успокаиваются реки. С подтопленного жилья уходит большая вода, и люди наконец возвращаются в свои дома.

В ликвидации последствий паводка задействовано около пяти тысяч человек, свыше тысячи единиц техники (плавсредства, самосвалы, погрузчики, экскаваторы, краны). В Минераловодский и Советский районы дополнительно привлекли более тысячи человек: на помощь ставропольским коллегам прибыли аэромобильные группировки главных управлений МЧС России из соседних регионов и курсанты. Уже приведены в порядок десятки километров дорог и улиц, вывезено более 900 кубометров мусора. От грязи и обломков очищены тысячи подворий. Ежедневно откачивают воду из нескольких сотен домов. Восстанавливают энерго- и газоснабжение, ливневые канализации.

Продолжается контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. От гепатита и дизентерии привито около полутора тысяч человек. Уничтожаются останки погибших домашних животных и птицы, проводится дезинфекция.

Комиссии по оценке ущерба обследовали около пяти тысяч домовладений. По данным МЧС края, от паводка на Ставрополье пострадали 28 населенных пунктов, в которых оказались затопленными свыше двух тысяч жилых домов.