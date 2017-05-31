Фото: Александр МАЩЕНКО Невинномысск вошел в десятку лучших моногородов России

На сессии «Моногорода — новые возможности для бизнеса», проводимой в рамках «Петербургского международного экономического форума – 2017», озвучили список лучших моногородов страны по итогам прошлого года. В ТОП-10 попал и Невинномысск.

Напомним, в соответствии с паспортом программы развития моногородов к 2020 году в монопрофильных образованиях страны будет создано 100 территорий опережающего развития.

– Попадание Невинномысска в десятку лучших моногородов России является заслуженным результатом совместной работы правительства региона, под руководством губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, муниципальной исполнительной власти, в лице главы города химиков Михаила Миненкова, и, конечно же, самих жителей Невинномысска, которые приняли активное участие в создании Программы экономического развития Невинномысска, – прокомментировал событие зампред краевого правительства – министр экономического развития региона Андрей Мурга.