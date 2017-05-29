В Минводах комиссия по ЧС Ставрополья провела заседание с участием главы края Владимира Владимирова, председателя краевой Думы Геннадия Ягубова, членов краевого правительства, руководства территориальных управлений федеральных ведомств и региональных министерств и муниципалитетов.

Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК Фото пресс-службы губернатора СК

Пик паводка позади, но погода все еще преподносит сюрпризы, отметили на заседании. Вода продолжает движение по территории Ставропольcкого края. Поэтому ситуацию необходимо постоянно контролировать.

Владимир Владимиров призвал поторопиться с ликвидацией последствий разбушевавшейся стихии.

Со своей стороны правительство края начало выплаты тем, у кого ущерб от паводка не критический. Им с 31 мая начали выплачивать по 10 тысяч рублей. Около 800 человек получили компенсации за прошедшие сутки.

Как показывает сегодняшняя статистика, выплаты должны быть предоставлены 8144 пострадавшим. Для трехсот человек предусмотрены жилищные сертификаты. Общий ущерб со всеми выплатами, который нанесен Ставрополью – 2 миллиарда 370 миллионов рублей, сообщил губернатор. Ставрополье рассчитывает на поддержку Правительства РФ.

Для увеличения регионального резервного фонда до 750 млн рублей, по сообщению председателя краевой Думы, подготовлен законопроект. Его рассмотрят сегодня на внеплановом заседании правительства Ставропольского края.

В связи с напряженной ситуацией в Краснодарском крае, где 27 мая также подтопило части улиц Краснодара, говорили о необходимости учета и контроля ситуации. Сейчас заместитель руководителя Кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Геннадий Долинский отмечает, что прохождение воды в реке Кубань в районе Невинномысска близко к нормальному.

Приняты меры по увеличению пропускной способности русла реки в районе станицы Барсуковская и села Ивановского для сведения к нулю риска повторения событий 2002 года.

Затронули и вопрос с Отказненским водохранилищем. Уровень воды в водоеме постепенно снижается с 30 мая.

А до начала заседания Владимир Владимиров с Геннадием Ягубовым и главой Минераловодского городского округа Сергеем Перцевым побывали в МФЦ, в котором оказывается помощь пострадавшим. И губернатор ответил на вопросы посетителей.