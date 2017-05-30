Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю Фото: следственное управление СКР по Ставропольскому краю

В преддверии летних школьных каникул сотрудники следственного управления СКР по краю, сообщила пресс-служба ведомства, провели урок безопасности с обучающимися кадетских классов СКР гимназии № 24 Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова.

Сотрудники следственного управления рассказали кадетам о том, что летом, во время отдыха, они могут встретиться с неожиданностями и опасностями, обучили детей, как с ними справляться. И еще напомнили, что в следственном управлении по краю работает круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». По номеру 123 с мобильного телефона дети и взрослые могут сообщить о совершенном или готовящемся преступлении против ребенка.