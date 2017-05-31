Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Фото: отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В октябре прошлого года ставропольские автоинспекторы помогли появиться на свет маленькой минераловодчанке. Автомобиль, в котором находилась роженица, сломался. Стражи дорог пересадили ее в патрульный автомобиль и доставили в медицинское учреждение. Ребенок появился на свет через несколько минут, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

А накануне Международного дня защиты детей полицейские пришли в гости к своей маленькой крестнице Богдане. Ей подарили большого плюшевого медведя, а двум старшим сестрам-школьницам – рюкзаки со световозвращающими элементами и раскраски на тему дорожного движения. Маме досталась кружка с логотипом «Не нарушай!» – чтобы была примером на дороге для детей.