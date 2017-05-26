Заместитель председателя правительства СК – министр экономического развития Андрей Мурга встретился с атташе по внешнеэкономическим связям посольства Венгрии в России Андреем Букаи. Обсуждены возможности расширения сотрудничества между краем и Венгрией в сфере сельского хозяйства, переработки аграрной продукции, инвестиций, туризма, сообщили в минэкономразвития. Венгерские предприниматели уже давно рассматривают наш регион как площадку по строительству калибровочного завода для семян зерновых и масленичных культур. Ставропольские же предприниматели видят в Венгрии «окно» в европейский рынок. В связи со взаимным интересом стороны договорились о проведении во второй половине года краевой бизнес-миссии в эту страну.