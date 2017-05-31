Андрей Мурга

Делегация Ставропольского края во главе с заместителем председателя ПСК — министром экономического развития региона Андреем Мургой в первый день работы XXI Петербургского международного экономического форума приняла участие в круглом столе «Российский экспорт: мировой спрос и приоритетные направления». Развитие несырьевого экспорта является приоритетной задачей деятельности Правительства РФ. Обсудили, в частности, государственные инструменты поддержки несырьевого экспорта, что является актуальным для ставропольских предпринимателей, которые активно ищут выходы на мировые рынки сбыта.