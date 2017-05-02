В жилом районе «Гармония» построен современный спорткомплекс.

В жилом районе «Гармония» открыт современный спорткомплекс. В жилом районе «Гармония» открыт современный спорткомплекс. В жилом районе «Гармония» открыт современный спорткомплекс. В церемонии открытия приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, вице-президент федерации дзюдо России Валентин Хабиров, депутаты Ставропольской краевой думы, представители органов местного самоуправления, спортивная общественность. В жилом районе «Гармония» открыт современный спорткомплекс. В церемонии открытия приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, вице-президент федерации дзюдо России Валентин Хабиров, депутаты Ставропольской краевой думы, представители органов местного самоуправления, спортивная общественность.

В День защиты детей в жилом районе «Гармония» близ Ставрополя состоялось торжественное открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса, предназначенного для занятий дзюдо и другими видами единоборств.

В церемонии открытия приняли участие губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, вице-президент федерации дзюдо России Валентин Хабиров, депутаты Ставропольской краевой думы, представители органов местного самоуправления, спортивная общественность. Гости праздника ознакомились со спорткомплексом, отметив отличные условия для занятий спортом. Юных дзюдоистов ожидал особый подарок — мастер-класс олимпийского чемпиона Арсена Галстяна.

Возведенный спорткомплекс – это результат эффективного сотрудничества социально-ориентированного бизнеса и власти, благодаря поддержке Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова и совместной работе властей Шпаковского района и Строительной группы «Третий Рим» под руководством Сергея Захарченко.

Строительная группа «Третий Рим» предоставила землю под строительство в жилом районе «Гармония», подвела коммуникации к объекту, выполнила большие объёмы строительных работ, взяла на себя основную часть расходов по возведению комплекса. Другую часть необходимых денежных средств выделила одна из федеральных сетей гипермаркетов.

Спорткомплекс передан в ведение муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы Шпаковского муниципального района. Здесь будут проводиться тренировки для детей всех возрастов не только по дзюдо, но и по атлетической и художественной гимнастике, силовой подготовке и фитнесу. Для этого созданы все необходимые условия: большой современный спортивный зал позволяет вести занятия одновременно в нескольких группах.

Комплекс станет площадкой для соревнований различного уровня, что станет дополнительным стимулом развития массового спорта в городе Михайловске. Бок о бок с воспитанниками спортшколы будут заниматься ведущие спортсмены края, мастера спорта, у которых на счету победы во всероссийских и международных соревнованиях.

Первостепенное внимание реализации социальных проектов Строительной группы «Третий Рим» уделяет Председатель совета директоров компании Сергей Захарченко: «Мы строим жильё: доступное, качественное, удобное и красивое. Наша приоритетная задача – формирование и развитие социальной инфраструктуры в районе. Ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса – это пример тому, что тысячи мальчишек и девчонок придут в спорт, и покажут высокие спортивные достижения. «Гармония» станет местом, где рождаются и становятся Олимпийскими чемпионами, где будут ковать олимпийские победы по дзюдо».