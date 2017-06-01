1 июня маленькое приманычское село Дербетовка стало центром большого праздника: вот уже пятый год в Международный день защиты детей здесь проходит традиционный благотворительный детский фестиваль «Радуга».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО «Радуга» в Дербетовке – благотворительный детский фестиваль Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

Придумали его для своих земляков московские предприниматели Ума и Омар Муртузалиевы, бывшие жители Дербетовки, оба когда-то преподавали в здешней школе.

Как правило, за несколько дней до праздника из Москвы прибывает с десяток грузовиков со сборными конструкциями. На глазах сельчан сооружают сцену, крытый зрительный зал, павильоны для занятий с детьми. Местный Дом культуры вроде бы внушительных размеров, а кажется на фоне возведенных строений просто избушкой. 1 июня этим сказочным городком овладела галдящая детвора.

В школах Апанасенковского района за право попасть на фестиваль дети борются целый год, и набирается целый автобус победителей – это отличники, спортсмены, активисты. Обязательными участниками становятся воспитанники детских домов и приютов. Все получают подарки от организаторов – причем торжественно, на сцене, с поздравлениями и аплодисментами.

Огромные очереди желающих прокатиться с горки – детвора визжит, пищит от восторга, кому-то страшно, но очень хочется покорить крутую вершину. Другая очередь – без визга и писка: здесь юные художники получили в свое распоряжение огромное количество книжек-раскрасок и столько красок – глаза разбегаются! А на следующей террасе словно кто-то устроил грандиозную постирушку – всюду развешаны футболки с разнообразными рисунками – о, да здесь работает прямо-таки цех по росписи маек. Главная за столом Наталья, каждому участнику процесса она выдает все необходимое: майку, специальные краски по ткани, кисточки, образцы рисунков.

В этот день каждый мог почувствовать себя художником: рисовали не только на майках, но и на руках, ногах, лицах, плечах… Российский флаг, бабочки, птички, ящерки, скорпионы, собачки, кошечки… Правши, левши, ученики художественных школ и особенные дети, для которых просто держать карандаш – уже достижение… Они разрисовали этот мир по своему вкусу и желанию, и были хозяевами этого волшебного праздника.

Мастер-классы московских специалистов на таких фестивалях стали уже делом привычным, и с каждым годом желающих поучиться какому-либо ремеслу все больше. Мастер твистинга Дмитрий из Москвы в Дербетовку приезжает пятый раз. За несколько секунд он моделирует из воздушного шарика меч, саблю, ромашку или собачку. Гордится, что обучил на Ставрополье своему мастерству десятки учеников. Но в основном очередь к нему стоит, чтобы получить готовый воздушный сувенир.

А вот специалисты из Краснодара в Дербетовке первый раз, и такого ажиотажа вокруг себя даже представить не могли. Девушка Яна и ее помощники угощают всех сладкой ватой. 100 порций в час – и очередь не убывает! А организаторы потчуют еще и лимонадом – счет шел на тысячи порций.

Ближе к вечеру детский городок стал стремительно прирастать взрослым населением. Машин на улицах и в закоулках припарковалось, пожалуй, больше, чем домов во всей Дербетовке. Это народ потянулся на концерт столичных звезд, среди которых – Александр Серов, Наталья Гулькина, группа «Лицей», Кубанский казачий народный хор. Венчать программу будет выступление легендарной германской группы «Чингисхан». Поколение восьмидесятых в восторге!

А фейерверк – последняя яркая нота фестиваля, которая сделает счастливыми даже жителей окрестных населенных пунктов.