Фото: ОГИБДД Невинномысск В Невинномысске прошли профилактические мероприятия «Сделаем каникулы безопасными!» Фото: ОГИБДД Андроповского района В Андроповском районе школьникам подробно рассказали, как правильно применять фликеры

В Невинномысске прошли профилактические мероприятия «Сделаем каникулы безопасными!». Цель акции – предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения в период летних каникул, повышение эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, популяризация применения световозвращающих элементов. Беседы с ребятами школьного возраста провели не только сотрудники ГАИ, но и участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители общественного Совета при отделе МВД России по Невинномысску, студенты.

Такая же акция прошла и в Андроповском районе. Организовать ее госавтоинспекторам помогли юные инспектора дорожного движения и волонтеры «Центра молодежных проектов». Особое внимание во время встреч с детьми было уделено применению фликеров. Школьникам не только раздали светоотражающие наклейки, но и подробно объяснили, как их правильно размещать на верхней одежде.