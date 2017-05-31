Жителям Ставрополья, пострадавшим от паводка, продолжают оказывать помощь.

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

600 сотрудников учреждений, подведомственных министерству труда и социальной защиты населения края опрашивают жителей об их нуждах, навещая каждого на дому. 1850 пенсионерам и инвалидам помогли одеждой, средствами гигиены, продуктами. Стационарное социальное обслуживание понадобилось 16 людям. Они находятся в Геронтологическом центре «Бештау» в Железноводске.

В ессентукский социально-оздоровительный центр «Кавказ» поедут 45 пострадавших.

А четверо детей с ограниченными возможностями отправлены на реабилитацию в центр «Орлёнок» на КМВ.