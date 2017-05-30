Фото: Александр МАЩЕНКО Невинномысская ГРЭС Фото: Александр МАЩЕНКО Невинномысская ГРЭС

На Невинномысской ГРЭС, в связи с возрастанием риска возникновения пожаров в летний период, заранее создали специальную профильную комиссию и провели ряд мероприятий. Так, были проверены первичные средства пожаротушения, знаки пожарной безопасности, планы эвакуации при пожаре. Созданы запасы материалов и оборудования для оперативной локализации возможных возгораний.

Также на энергопредприятии организовали тщательную ревизию противопожарного состояния всех производственных помещений, административных зданий, сооружений, удаленных объектов.

А для персонала электростанции (она является производственным филиалом ПАО «Энел Россия) проведены тематические внеплановые инструктажи. До сотрудников довели информацию о недопущении разведения костров, сжигания мусора, сухой травы и отходов производства на территории ГРЭС.

По результатам проверки Невинномысской ГРЭС комиссия одобрила готовность электростанции к пожароопасному периоду 2017 года.