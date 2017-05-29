Эта встреча в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова по программе форума была обозначена как презентация очередного литературно-художественного сборника «Белая акация».

Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фотомастер Игорь Мухин собрал большое количество любителей фотографии в краевом изомузее. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фотомастер Игорь Мухин в краевом изомузее. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Руководитель молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов. Алексей Петурхин Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Питчинг кинопроектов в День короткометражного кино в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Выставка «Авангард. XX век» в Ставрополе Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Труппа Русского Имперского балета представила в Ставрополе «Балетную феерию» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Труппа Русского Имперского балета представила в Ставрополе «Балетную феерию» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Труппа Русского Имперского балета представила в Ставрополе «Балетную феерию» Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Три главных редактора «Ставропольской правды»: (слева направо) Михаил Цыбулько, Василий Балдицын и Марина Корнеева. В центре – завкафедрой журналистики СКФУ профессор Ольга Лепилкина. Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Заседание круглого стола, посвященное 100-летию газеты «Ставропольская правда». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ К 100-летию газеты «Ставропольская правда». Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ К 100-летию газеты «Ставропольская правда».

На самом же деле состоявшийся разговор вышел далеко за рамки узкой темы, проявив широкий спектр вопросов, которые оказались близки всем участникам. Тон задала заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина, выразив искреннюю признательность всем, кто приехал на форум из разных городов России и ближнего зарубежья. Так совпало, что в эти дни Ставрополье боролось с погодными катаклизмами, и по этой уважительной причине губернатор Владимир Владимиров, выезжавший в наиболее пострадавшие от стихии районы, не смог лично повстречаться с представителями творческих союзов. Но его теплое приветствие передала собравшимся И. Кувалдина, подчеркнув:

– Радостно наблюдать, как наш форум становится все качественнее по своей наполняемости, мы видим, как активно включаются в него все новые творческие силы, в частности, талантливая молодежь. Вышла вот уже вторая книга «Белая акация» – удивительное издание, гармонично объединившее под своей обложкой литераторов и художников, принимавших участие в предыдущем форуме. А сколько всего интересного прошло в дни форума в разных уголках Ставрополья! Каждая такая творческая встреча, проходящая на ставропольской земле, доставляет радость людям, на ней живущим. Ко мне, например, не раз подходили со словами благодарности за то, что власти края стараются поддержать истинную культуру, и действительно, наш форум проходит при непосредственной помощи правительства края. Гостям же нашим огромное спасибо за внимание к «Белой акации», по сути, само их участие делает Ставрополь столицей культуры и искусства.

Кстати, как вспоминали «старожилы» и зачинатели форума, именно Ирине Кувалдиной принадлежит инициатива дать ему такое поэтичное, такое красивое название – «Белая акация». Недаром же говорится: как корабль назовете, так он и поплывет… Прекрасное имя уже третий год убедительно подтверждает справедливость этой истины.

Об этом говорили и гости. Так, председатель Союза художников Республики Беларусь Владимир Чернышов в восхищении от проходившего в рамках форума открытого пленэра «Гречишкинская весна». Пленэр появился двумя годами раньше «Акации», но сразу с ее появлением стал полноправной составляющей действа, ибо совпал с ним по своей направленности – объединять творцов со всей страны. Белорусские художники впервые приехали поучаствовать в пленэре и безусловно удовлетворены сделанным.

– Размах вашего форума подкупает числом участников и широтой географии, – сказал В. Чернышов. – Каждый приехавший представляет свой конкретный творческий союз, а по сути, здесь представлены все музы. Эта соборность дорогого стоит! Поклон вашему губернатору за то, что собрал отличную команду талантливых людей, столько делающих для культуры. Мы, участники пленэра, сердечно благодарны ставропольским коллегам Георгию и Надежде Мясниковым за высокий уровень организации «Гречишкинской весны», за то человеческое тепло, с которым они нас приветили. Хочется пожелать следующему форуму соборность сохранять! И есть предложение: вспомнив добрый советский опыт, организовать постоянно действующую творческую дачу художников. У вас все для этого есть! Ваша земля обладает притягательным магнетизмом, и нам так хочется порадовать вас нашими новыми работами. Показать, что мы не зря ехали сюда. Людям творческого отряда обязательно нужно встречаться. И нет для этого лучше места, чем земля Северного Кавказа, где просто ощущаешь присутствие великих теней Шаляпина, Рахманинова, Толстого, Лермонтова… Отсюда еще одна идея: на будущих форумах поработать, к примеру, над темой, близкой всем творческим людям, – темой русского гения Лермонтова…

Предложения белорусского гостя зал встретил одобрительными аплодисментами. А министр культуры края Татьяна Лихачёва напомнила о состоявшейся весной поездке делегации Ставрополья во главе с губернатором В. Владимировым в Белоруссию, где были намечены многие интересные акции сотрудничества с братской республикой. В том числе по линии культуры.

Не раз на встрече звучала мысль о том, что Ставрополье может быть хорошим примером внимательного отношения власти к молодежи, последовательно проводимого в крае патриотического воспитания, поддержки талантливых юношей и девушек. Что нашло отражение и в «Белой акации», вновь собравшей молодых кинематографистов. О ставшем уже традиционным для форума Дне короткометражного фильма рассказал руководитель молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, отметивший постоянный рост интереса молодежи к этому направлению:

– Наш центр уже четыре года проводит в Москве питчинги дебютантов, за это время поступило свыше четырех тысяч заявок, более сорока проектов реализовано при поддержке министерств культуры, федерального и региональных. В этом году проводим питчинги в целом ряде регионов – Казани, Челябинске, Воронеже… В результате молодые кинематографисты получают реальную поддержку. Вот и учениками молодой Ставропольской киношколы Валерия Тимощенко создано уже пять документальных фильмов. На недавнем пленуме Союза кинематографистов России эта работа молодежного центра получила высокую оценку. Значит, будем и дальше активно работать с регионами, находить интересно мыслящих ребят и помогать им.

Председатель региональной организации Общероссийского литературного сообщества Екатерина Полумискова вот уже второй год подряд становится руководителем редколлегии сборника «Белая акация». Проделана огромная работа по подбору материалов – и литературных, и изобразительных. Новый сборник уже начал распространяться по библиотекам края. И все это благодаря «Белой акации».

– Лет пять назад мы могли о таком только мечтать. А теперь собираемся ежегодно в таком представительном масштабе и выпускаем хорошие сборники. Конечно, это стало возможным благодаря прямому участию и поддержке губернатора, правительства края. Хочется сказать спасибо за веру в наши творческие силы. Нынешняя книга внешним оформлением похожа на предыдущую, но по содержанию иная, ибо посвящена одной сквозной теме – Году экологии в России. В работе над сборником мы исходили из того, что природа не только источник вдохновения поэтов и живописцев. Мы все учимся у нее мудрости, нравственности, чистоте. Учимся высокой экологии души.

Член редколлегии сборника «Белая акация» писатель из Санкт-Петербурга Александр Покровский отметил:

– Создавался сборник буквально в рекордные сроки, а получилась очень хорошая книга. За каждой страницей – большой труд авторского коллектива. Ставрополье, радуя такими изданиями, подает пример замечательного творческого единения!

С интересной идеей выступил на встрече исполняющий обязанности председателя правления Союза писателей России Николай Иванов. Но прежде всего он от всех участников форума выразил сочувствие ставропольцам, пострадавшим от стихии. А затем добавил:

– Ваш форум творческих союзов приближается к уровню самых престижных проектов на культурной карте России, становится сопоставим, например, с известными Шукшинскими днями на Алтае. Напор энергии вашей команды позволяет верить в будущее проекта. Наверное, пора подумать об учреждении премии «Белая акация», способной венчать работу форума в разных номинациях. Литераторы готовы выступить со-учредителями. И второе, с учетом того, как много на Ставрополье делается для творческой молодежи, в дальнейшем мы готовы включиться в организацию в рамках форума совещания молодых писателей. Это было бы весьма полезно.

Очень точно «вписался» в «Белую акацию» народный артист России Александр Пашутин, который выступил на сцене краевой филармонии с потрясающей программой.

– Я составил ее по произведениям наших великих классиков – Чехова, Самойлова, Гоголя, Кедрина… Потому что хочется с их помощью пробиться к умам и сердцам современников. Потому что нынешние «комеди-клабы» и «пельмени» – все это уже где-то за гранью добра и зла… Хочется другого – настоящего. И прежде всего для молодежи нашей. То, что вы делаете, это здорово! Честь вам и хвала.

Став международной, «Белая акация» нынче принесла немало творческих открытий. Например, ростовский скульптор Сергей Олешня познакомил нас с работой над будущим памятником атаману Платову, который предполагается установить в Красногвардейском районе, возле хутора Богомолов, где в далеком 1774 году сражение на реке Калалы изменило ход войны на Кавказе. А в краевом изомузее фотомастер Игорь Мухин (Москва) собрал большое количество любителей фотографии, провел лекцию и фотопрогулку по историческому Ставрополю. На сцене театра драмы популярный телеведущий Александр Олешко открылся публике с совершенно новой творческой стороны. По целому ряду городов и районов проехали писательско-актерские десанты. Гостями форума были известные деятели театра и кино – народные артисты России Лариса Лужина, Лариса Удовиченко, заслуженные артисты Александр Цуркан, Анна Большова, Владимир Стержаков, Сергей Колесников… В краевом Литературном центре прошли круглые столы и мастер-классы.

А организаторы форума уже думают о его завтрашнем дне. Зампред правительства Ирина Кувалдина прямо обратилась к участникам: ждем заявок на следующий форум! Программа снова будет насыщенной, судя по обилию и разнообразию прозвучавших инициатив.