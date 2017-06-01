Международный День защиты детей в Северо-Кавказском федеральном университете отметили традиционным «Чемпионатом по бегу в ползунках», в котором приняли участие 80 малышей от 1 года до 5 лет из семей бакалавров и магистрантов. Дети из студенческих семей показали, чему научили их молодые родители между лекциями и штудированием конспектов. Соревнования шли по возрастным группам. Состязания для группы от 1 до 2 лет получили название «ползком к победе». А конкурсанты постарше – от 2 до 3, от 3 до 4 и от 4 до 5 лет – вступили в полноценные спортивные баталии. Из каждой группы трое лучших «спортсменов» попали на пьедестал почета и получили желанные призы – игрушки. Остальные участники тоже не остались без памятных наград.