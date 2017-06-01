В День защиты детей в пятый раз в селе Дербетовка устраивают грандиозный благотворительный фестиваль «Радуга».

Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Благотворительный фестиваль «Радуга» в селе Дербетовка

Он призван в первую очередь поддержать тех детей, у которых нет семьи, а также заставить улыбаться каждого из пришедших.

К слову, сделать это совсем нетрудно. Для толпы собравшихся здесь ребят праздничный день только начался, но уже разбегаются глаза от того, что хочется все попробовать. Под раскинутым огромным шатром начинается сказка: запахи сладкой ваты, аквагрим, рисунки на белых майках всеми цветами радуги. Свои творческие способности дети могут проявить и в рисовании баллончиками на специальной стене. Ребятня, конечно, не пройдет мимо карусели, баскетбольной и футбольной площадок.

А скоро, в 15:00, наступит время второй части фестиваля – концертной. Песнями и танцами зрителей развлекут маленькие исполнители, а затем выступят и взрослые, в числе которых споёт Александр Серов. Имена остальных звездных гостей пока держатся в секрете.

Всё веселье продлится до 10 вечера и закончится фейерверком.