Фото: Эдуард КОРНИЕНКО Ветеран Великой Отечественной войны и многолетний автор и друг «Ставропольской правды» Вениамин Госданкер Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ Заслуженный работник культуры РФ, ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Госданкер на выставке, посвященной 100-летию Революции 1917 года, в изомузее Ставрополя Вениамин Госданкер

31 мая отметил 92-й день рождения давний друг «Ставропольской правды», старейший музейщик края, участник Великой Отечественной войны (переживший блокаду Ленинграда), член Союза журналистов России Вениамин Вениаминович Госданкер.

Именинника от всего коллектива редакции тепло поздравил главный редактор газеты Василий Балдицын, пожелавший Вен-Венычу, как мы привыкли его ласково величать, крепкого здоровья и всего самого наилучшего.

Вениамина Госданкера хорошо знают на Ставрополье не только как непревзойденного знатока музейного дела, но и неутомимого популяризатора истории. Его статьи в «Ставропольской правде» всегда пользуются огромным читательским спросом. А сам он, между прочим, является нашим постоянным подписчиком уже более 60 лет! Мы искренне признательны Вениамину Вениаминовичу за верную дружбу, которой гордимся!