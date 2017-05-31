Дожди, которые шли десять дней и стали причиной выхода рек из берегов повлекли ущерб по предварительной оценке в 2,3 млрд рублей.
Присоединиться к помощи с помощью СМС. Для этого слово «Паводок» и сумму перевода нужно отправить по СМС на номер 3443. Материальный вклад в помощь пострадавшим можно сделать и переводом на банковский счет через банкоматы и терминалы Сбербанка России, а также через «Сбербанк Онлайн», получателем указав учредителя сбора – «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края», выбрав для перевода указанный ниже номер расчетного счета учреждения.
Реквизиты счета:
ИНН 2635211142
КПП 263501001
Благотворительная некоммерческая организация
«Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края»
Банк получателя:
Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк
БИК 040702615
кор. счёт – № 30101810907020000615
расчётный счёт – 40703810060100001061