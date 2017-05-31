На счет Фонда социальной поддержки населения Ставрополья, которым паводок нанес ущерб, продолжают поступать средства от неравнодушных людей. 31 мая утром сумма пожертвований составляла около 700 тысяч теперь порядка 1,2 млн рублей.

Фото пресс-службы губернатора СК

Дожди, которые шли десять дней и стали причиной выхода рек из берегов повлекли ущерб по предварительной оценке в 2,3 млрд рублей.

Присоединиться к помощи с помощью СМС. Для этого слово «Паводок» и сумму перевода нужно отправить по СМС на номер 3443. Материальный вклад в помощь пострадавшим можно сделать и переводом на банковский счет через банкоматы и терминалы Сбербанка России, а также через «Сбербанк Онлайн», получателем указав учредителя сбора – «Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края», выбрав для перевода указанный ниже номер расчетного счета учреждения.

Реквизиты счета:

ИНН 2635211142

КПП 263501001

Благотворительная некоммерческая организация

«Фонд социальной поддержки населения Ставропольского края»

Банк получателя:

Ставропольское отделение № 5230 ПАО Сбербанк

БИК 040702615

кор. счёт – № 30101810907020000615

расчётный счёт – 40703810060100001061