Ребят в возрасте от 7 до 14 лет и сопровождающих их педагогов разместили в гостиницах и санаториях . Все юные гости Железноводска пройдут осмотр врачей и получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. Они будут обеспечены питанием и средствами связи с близкими. Для ребят с пострадавших территорий будет разработана индивидуальная спортивно-развлекательная программа.

Как сообщили в администрации, ребята пробудут в городе-курорте столько, сколько потребуется.

– Мы постараемся сделать их пребывание в Железноводске максимально комфортным, чтобы минимизировать стресс, который эти ребята пережили, – заверил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Кроме того в Железноводске продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей пострадавших от наводнения районов Ставропольского края.