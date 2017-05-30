Как-то в центральной библиотеке села Дивного проходило клубное мероприятие. Ведущая представляла поэтов Приманычья и среди них назвала Маргариту Сергеевну Качура. Каково же было удивление гостей, когда из-за стола поднялась… двенадцатилетняя девочка.

Маргарита Качура

Сейчас юная поэтесса уже заканчивает девятый класс, а кроме поэтического у нее имеется еще немало талантов. Стены в ее комнате увешаны грамотами и дипломами – их более 120.

В детский сад девочка никогда не ходила, и все таланты в ней раскрыли родители – мама Наташа читала ей Пушкина с пятимесячного возраста, и к двум годам дочка уже знала больше 50 стихотворений. В четыре года Риту отдали в студию бальных танцев, чуть позже в музыкальную и художественную школы. Восемь лет училась она игре на фортепиано, а сейчас осваивает гитару. Она для класса и школы словно палочка-выручалочка: поет, танцует, пишет сценарии праздников, сочиняет прозу и стихи – и не только на русском, но и на английском языке.

А еще Маргарита любит участвовать во всевозможных конкурсах. Масштабы – от школьного до всероссийского. На межрегиональном фестивале-конкурсе детских и молодежных СМИ «На 45-й параллели» она уже, можно сказать, старожил – участвовала три раза, и небезуспешно.

Она пишет трогательные стихи для своих любимых людей – такие проникновенные, что герои порой не могут удержаться от слез. Особенно мама. Да и папа Сережа признает, что дочка – это его слабое место. Ради нее порой нарушаются все семейные планы. Так, несколько лет они копили деньги на ремонт дома. В прошлом году все должно было свершиться, но подвернулась возможность побывать в Москве и Санкт-Петербурге – и все втроем в одночасье собрались в путь. И кстати, именно благодаря этому путешествию, вернее, заметкам о нем, Маргарита Качура заняла первое место во Всероссийском конкурсе «Литературная гостиная». Это уже седьмое по счету ее призовое место в конкурсе российского масштаба. И хочется надеяться, что счет ее победам будет расти.