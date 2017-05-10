Корпоративный филиал ВТБ в СКФО совместно с Фондом развития промышленности при Минпромторге России на условиях софинансирования поддержал инвестиционные проекты дочерних предприятий холдинга «Концерн Энергомера» — АО «Монокристалл» и АО «Энергомера».

Общий объем финансирования, предоставленного банком ВТБ, составил 400 млн рублей сроком на 5 лет. Сумма льготных займов под 5% годовых со стороны ФРП составила 580 млн рублей.

Кредитные средства «Монокристалл» направит на разработку технологий и организацию выпуска кристаллов искусственного сапфира больших и сверхбольших диаметров, а также сапфировых шестидюймовых пластин для производства светодиодов, смартфонов и другой высокотехнологичной продукции. ФРП софинансировал проект на 280 млн рублей.

Средства, полученные компанией «Энергомера», будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по производству и выводу на рынок нового поколения счетчиков для автоматизированных информационно-измерительных систем учёта электроэнергии. ФРП софинансировал проект на 300 млн рублей.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, прокомментировал: «Концерн Энергомера» на протяжении 4 лет является стратегическим клиентом ВТБ, и мы рады поддержать столь важные и ориентированные на экспорт проекты холдинга. Пока мы остаемся в большей степени страной с сырьевой экономикой, считаю, одной из первоочередных задач является поддержка проектов, направленных на увеличение присутствия высокотехнологичных товаров и услуг на международном рынке».

Роман Петруца, и.о. Директора ФРП: «Компании получили льготные займы Фонда в рамках программы «Проекты развития». «Монокристалл» планирует увеличить производство искусственного сапфира для промышленного применения более чем на 20% и занять 30% мирового рынка, а «Энергомера» – снизить зависимость российского рынка приборов учета электроэнергии от иностранных поставщиков, занимающих 17% рынка, и наладить экспорт продукции в страны ближнего зарубежья. Подобные проекты, особенно в сфере высоких технологий, очень важны для развития отечественной промышленности».