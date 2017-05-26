Коллаж Владимира Коваленко Дети

В канун Международного дня защиты детей жителей края поздравил губернатор Владимир Владимиров:

«Первого июня мы отмечаем один из самых светлых праздников. Эта дата напоминает взрослым об огромной ответственности за каждого ребенка, за его жизнь и здоровье. Наша прямая обязанность – обеспечить детям комфортные условия для развития, дать возможность реализовать свои таланты и способности, приложить все усилия, чтобы дети были счастливыми. Оберегая их, мы строим благополучное будущее нашего края, всей России. Уверен, что искреннее внимание, любовь и тепло, которые мы дарим детям, обязательно обернутся успехами и достижениями новых поколений жителей Ставрополья. В этот праздничный день особые слова благодарности всем, кто передает детям мудрость и опыт, воспитывает настоящих патриотов нашей великой страны. Спасибо за вашу душевную теплоту и щедрое сердце, за чуткость и терпение. Искренне желаю вам и вашим детям здоровья, мира, счастья и радости!».

Поздравление пришло и от председателя краевой Думы Геннадия Ягубова:

«В этот день слова особой благодарности тем семьям, в которых дети растут в атмосфере любви и радости, окруженные заботой и пониманием, где ни на минуту не забывают, что они наше продолжение, свет и надежда. Давайте мы, взрослые, сделаем так, чтобы наши дети чаще улыбались, чтобы в каждом доме, в каждой семье царили мир, любовь и согласие. От всего сердца желаем всем юным ставропольцам, их родным и близким здоровья, счастья, мира и добра!».