Замысел проведения соревнований по баскетболу среди инвалидов-колясочников на Ставрополье зрел давно. Ещё во время первой поездки в Казань, в 2014 году руководство краевой организации Всероссийского общества инвалидов задумалось о том, чтобы организовать такие соревнования у себя.

И конечно же, мы сразу были нацелены на то, чтобы сделать такие состязания региональными, чтобы была возможность собрать спортсменов-инвалидов из соседних регионов. Понимая, какое значение имеет турнирный опыт для повышения квалификации спортсменов, мы старались участвовать в соревнованиях подобного рода как можно больше. Набрались опыта и рискнули.

После открытия в городе Благодарный нового спортивного комплекса районная организация инвалидов приняла решение о том, чтобы провести у себя встречу команд Северного Кавказа. Тут-то и пригодился нам опыт, который приобрели после поездок в Казань и другие города на соревнования инвалидов, где можно было увидеть организацию соревнований, познакомиться со спортсменами из Дагестана и Чечни. Их мы и пригласили в первую очередь. Кроме того, наладили контакт с председателями обществ инвалидов из Республик Ингушетия и Калмыкия. Соревнования назначили на 20 мая.

И вот этот день наступил. Приехавшие команды заняли места в парадной шеренге, прозвучал гимн России, с приветственными словами выступили представители краевого правительства, министерства спорта, местной администрации. Председатель общества инвалидов Калмыкии А. Камандзаев, приветствуя участников соревнований выразил горячее желание влиться со своей командой в зарождающуюся лигу Северного Кавказа по баскетболу на колясках.

А затем начались соревнования. По итогам межрегионального турнира первое место заняла команда из Чеченской республики «Ламан Аз», на втором месте спортсмены из команды «Олимп» Ставропольского края, «бронза» досталась команде «Скала» из Дагестана, четвёртое место у молодой команды «Алан» из Ингушетии. В итоге все руководители делегаций поблагодарили организаторов за проведение этого турнира и выразили пожелание сделать эти соревнования традиционными. Именно поэтому, есть вполне обоснованные надежды, что в турнир в Благодарном положил начало созданию новой спортивной лиги в нашем Федеральном округе.