Программа экономического развития Невинномысска получила наивысшую оценку в ходе обучения управленческих команд по развитию моногородов, обойдя 319 конкурентов, став обладателем Гран-при от Российской академии народного хозяйства и госслужбы и получив одобрение от Минпромторга и Фонда развития моногородов в номинации «Я хочу быть с командой города!».

Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК Глава Невинномысска М. Миненков рассказал, как будет развиваться город согласно отмеченной на федеральном уровне программе Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве

Согласно программе, к концу 2018 года в Невинномысске планируется создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму более 34 миллиардов рублей. Об этом говорилось на пресс-конференции М. Миненкова, главы промышленного центра. Она была посвящена реализации намеченных планов. Так, в рамках программы в недалеком будущем начнет работу бизнес-центр, способный принять на обучение от 50 до 100 человек. Он будет готовить кадры, в том числе управленческие, для новых производств.

Условия же входа бизнеса в программу развития промышленного центра достаточно просты, отметил М. Миненков. Участники должны оплачивать налог на доходы физлиц, инвестировать в экономику города от 5 миллионов рублей и создать не менее 10 рабочих мест. Но есть и исключения: принимать участие в проектах не могут организации, связанные с нефтью, газом, лесопереработкой, а также ритейлеры.

– Мы попросили у Фонда развития моногородов объем финансирования для бизнеса на инфраструктуру в размере порядка 3,5 миллиарда рублей. Если нам выделят больше, мы будем рады, если меньше, тоже рады. Мы надеемся создать у нас территорию опережающего социально-экономического развития, ведь это особые условия ведения бизнеса и развития экономики города, – подчеркнул глава Невинномысска.