Согласно программе, к концу 2018 года в Невинномысске планируется создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму более 34 миллиардов рублей. Об этом говорилось на пресс-конференции М. Миненкова, главы промышленного центра. Она была посвящена реализации намеченных планов. Так, в рамках программы в недалеком будущем начнет работу бизнес-центр, способный принять на обучение от 50 до 100 человек. Он будет готовить кадры, в том числе управленческие, для новых производств.
Условия же входа бизнеса в программу развития промышленного центра достаточно просты, отметил М. Миненков. Участники должны оплачивать налог на доходы физлиц, инвестировать в экономику города от 5 миллионов рублей и создать не менее 10 рабочих мест. Но есть и исключения: принимать участие в проектах не могут организации, связанные с нефтью, газом, лесопереработкой, а также ритейлеры.
– Мы попросили у Фонда развития моногородов объем финансирования для бизнеса на инфраструктуру в размере порядка 3,5 миллиарда рублей. Если нам выделят больше, мы будем рады, если меньше, тоже рады. Мы надеемся создать у нас территорию опережающего социально-экономического развития, ведь это особые условия ведения бизнеса и развития экономики города, – подчеркнул глава Невинномысска.