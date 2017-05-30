Программа экономического развития Невинномысска получила наивысшую оценку в ходе обучения управленческих команд по развитию моногородов, обойдя 319 конкурентов, став обладателем Гран-при от Российской академии народного хозяйства и госслужбы и получив одобрение от Минпромторга и Фонда развития моногородов в номинации «Я хочу быть с командой города!».

Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве
Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве
Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК
Глава Невинномысска М. Миненков рассказал, как будет развиваться город согласно отмеченной на федеральном уровне программе
Глава Невинномысска М. Миненков рассказал, как будет развиваться город согласно отмеченной на федеральном уровне программе
Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК
Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве
Управленческая команда Ставрополья получила Гран-При на церемонии в Москве
Фото: пресс-служба Минэкономразвития СК

Согласно программе, к концу 2018 года в Невинномысске планируется создать около 2,5 тысячи новых рабочих мест и привлечь инвестиции на сумму более 34 миллиардов рублей. Об этом говорилось на пресс-конференции М. Миненкова, главы промышленного центра. Она была посвящена реализации намеченных планов. Так, в рамках программы в недалеком будущем начнет работу бизнес-центр, способный принять на обучение от 50 до 100 человек. Он будет готовить кадры, в том числе управленческие, для новых производств.

Условия же входа бизнеса в программу развития промышленного центра достаточно просты, отметил М. Миненков. Участники должны оплачивать налог на доходы физлиц, инвестировать в экономику города от 5 миллионов рублей и создать не менее 10 рабочих мест. Но есть и исключения: принимать участие в проектах не могут организации, связанные с нефтью, газом, лесопереработкой, а также ритейлеры.

– Мы попросили у Фонда развития моногородов объем финансирования для бизнеса на инфраструктуру в размере порядка 3,5 миллиарда рублей. Если нам выделят больше, мы будем рады, если меньше, тоже рады. Мы надеемся создать у нас территорию опережающего социально-экономического развития, ведь это особые условия ведения бизнеса и развития экономики города, – подчеркнул глава Невинномысска.