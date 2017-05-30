В районах Ставропольского края, подвергнувшихся подтоплению, казаки Терского войскового казачьего общества содействуют отрядам МЧС с 29 мая. По данным штаба ТВКО, более 300 казаков-добровольцев из районов Ставрополья, Кабардино-Балкарской Республики и Северной Осетии готовы оказать помощь.

Фото: ИА «Казачье Единство» На фото слева направо: Олег Авдеев и Николай Ткаченко

В селе Левокумка Минераловодского района местные казаки приняли активное участие в оповещении населения и эвакуации жителей . Наиболее серьезное положение сложилось на улице Лесная. Здесь атаман села Левокумка Олег Авдеев и казак Николай Ткаченко сопровождали экипаж одного из «УРАЛов» МЧС, когда заметили снесенного волной мальчика.

О. Авдеев бросился на помощь и вытащил ребенка из воды. 10-летнего жителя села привезли в местную школу, обсушили, напоили горячим чаем и провели медицинское обследование. Здоровью ребенка ничего не угрожает. Мама забрала сына домой. Оказалось, что Кирилл выходил с мамой из дачного поселка, прилегающего к улице Лесной, навстречу дедушке, который ехал за ними на автомобиле. Мальчик побежал вперед и был сбит с ног волной, сообщает пресс-службе комитета СК по делам национальностей и казачества со ссылкой на атамана Минераловодского районного казачьего общества Олега Губенко. Он также сообщил, что казаки села и сейчас помогают в ликвидации последствий подтопления.