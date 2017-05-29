Для сверхмарафонцев конец ХХ века запомнился растущим интересом к бегу на длинные дистанции. Многодневные пробеги делятся на два вида: бег на время и бег на расстояние.

Алла Кравченко – участница сверхмарафона в Нью-Йорке

Первый многодневный «заход» состоялся более столетия назад: Эдвард Пэйсон прошел 1326 миль от Портланда до Чикаго за 25 дней. Какое-то время шестидневная ходьба была популярна в США и даже называлась чемпионатом мира на длинных дистанциях. Затем на 100 лет интерес к многодневным пробегам в мире пропал. И только в 1980 году в Калифорнии прошел первый в ХХ веке шестидневный пробег. А первым человеком, «выбежавшим» из 1000 км за 6 дней стал австралийский бегун греческого происхождения Янис Курос в 1984 году. Тогда он пробежал более 1022 км, а на следующий год довел свой рекорд до 1036 км.

Сейчас самыми, пожалуй, популярными в мире являются шести и 10-дневные пробеги под Нью-Йорком, к слову, инициированные Шри Чинмоем и называемые «Самопревосхождение». Они проводятся с 1996 года. Что немаловажно, в таких забегах нет материальной стимуляции, кроме вложений самих спортсменов на оплату стартового взноса. А победители получают лишь пластиковые кубки и футболки. Однако, участники получают нечто не измеряемое деньгами, внешним престижем или славой. Они получают опыт победы над собой. За этим сюда и приезжают.

Одной из участниц пробега нынешнего года стала ставропольчанка Алла Кравченко, за 6 дней преодолевшая дистанцию в 497,3 километра! За 10 лет спортивного стажа на счету нашей землячки 6 суточных пробегов и 6 марафонов, шестое место в 12-часовой ходьбе в Нью-Йорке. У нее нет тренера, в ее распоряжении только городские тротуары, парки и глубокая вера в себя.