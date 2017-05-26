Во многом промышленной революции способствовало изобретение паровой машины и следовательно строительство железных дорог, позволившее осуществлять поездки на большие расстояния.

Фото: пресс-служба министерства образования и молодежной политики Ставропольский студент Симпад Пасхалиди вошел в тройку лучших.

Таким образом поддерживалась связь с миром, в частности торговля без невероятных наценок. А изобретателем первой железной дороги еще в VI веке до н. э дороги считается мудрец Периандр.

Перенять мудрость веков готовятся студенты, избравшие профессию железнодорожника.

А чтобы показать, что такую профессию не заменят машиной, которой неведом процесс творческих решений и культуры труда Тюменский колледж собрал студентов на заключительном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.

Каждый из 31 региона России отправил за победой своего лучшего студента. От Ставропольского края поехал Симпад Пасхалиди из Минераловодского колледжа железнодорожного транспорта.

Три дня длилась олимпиада. Все соревнования проверяли практические умения, потому что железнодорожник – это не теория. Однако, профессиональной лексикой он все же владеть обязан, на английском языке в том числе. Современный мир обязывает.

Не один железнодорожный состав был создан за это время на тренажере, а также 31 водитель пробовал управлять электровозом тоже виртуальном.

Ставропольский студент Симпад Пасхалиди вошел в тройку лучших.