Благодаря поддержке краевых органов государственной власти на Ставрополье открылся первый в СКФО сельский центр молодежного инновационного творчества.

Фото: Александр МАЩЕНКО Первое занятие в ЦМИТ «Квазар» Фото: Александр МАЩЕНКО Сельский центр молодежного инновационного творчества «Квазар» оснащен самым современным оборудованием Фото: Александр МАЩЕНКО Слева направо: руководитель ЦМИТ «Квазар» Алексей Кившик, заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития СК Андрей Мурга и глава Кочубееевского муниципального района Алексей Клевцов Фото: Александр МАЩЕНКО Андрей Мурга: «С открытием Центра у юных жителей Кочубеевского района появилась возможность получения современных рабочих и инженерных специальностей» Фото: Александр МАЩЕНКО Участие в церемонии открытия сельского ЦМИТ «Квазар» принял заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития СК Андрей Мурга

На днях на Ставрополье произошло событие, которое можно считать знаковым в масштабах не только нашего региона, но также Северо-Кавказского федерального округа и даже страны в целом. В селе Кочубеевском открылся сельский центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «Квазар» – первый такой в СКФО и один из первых в России.

Напомним, на Ставрополье при поддержке краевого правительства с 2014 года планомерно создается сеть ЦМИТ. Они уже работают в Ставрополе, Невинномысске и Пятигорске. А теперь к списку территорий, где созданы условия для занятий инновационным творчеством, присоединился и Кочубеевский район.

Участие в церемонии открытия «Квазара» принял заместитель председателя правительства Ставропольского края – министр экономического развития Андрей Мурга. Именно минэкономразвития края занимается созданием молодежных лабораторий, которые позволяют в десятки раз ускорить процесс внедрения инновационных идей в жизнь.

– С открытием центра у юных жителей Кочубеевского района появилась возможность получения современных рабочих и инженерных специальностей, ориентации молодежи на перспективные профессии, которые уже востребованы в промышленном производстве и в сельском хозяйстве. Воспитанники таких центров будут на передовой в дальнейшем развитии экономики Ставрополья, – сказал Андрей Мурга. – Большую поддержку в реализации проекта, – отметил он далее, – оказала администрация Кочубеевского района (глава Алексей Клевцов), заинтересованная в создании образовательной «точки роста» на своей территории.

И вот перерезана красная ленточка на входе в новый центр. Первое впечатление, касающееся оснащения ЦМИТ, таково: сельский – значит, передовой! Субсидии, направленные из федерального и краевого бюджетов, позволили закупить современное высокотехнологичное оборудование, а также компьютерную технику, программное обеспечение, аппаратуру для проведения видеоконференций и обеспечения связи, периферийные устройства и так далее.

3D-моделирование, сканирование и печать, робототехника, работа с электронными компонентами, цифровой печатью, на станках с ЧПУ – по этим направлениям будет развиваться ЦМИТ. Важно, что любую задумку дети и подростки здесь же, на месте, смогут воплотить в жизнь. 3D-сканеры и 3D-принтеры, фрезерные, лазерные станки с ЧПУ, универсальная печатная машина, мультиметры, источники питания, паяльная станция, наборы ручных инструментов – это и многое другое без дела лежать не будет. А помогут ребятам освоить умную технику опытные преподаватели и студенты-волонтеры.

Как видим, оснащению «Квазара» может позавидовать иная «взрослая» научная лаборатория. Но и задач перед сельским ЦМИТ ставится немало. Прежде всего центр выступит как инструмент ранней профориентации, повысит интерес молодежи (школьников, студентов) к инновационной инженерной, научной деятельности. Предусмотрена и реализация проектов, удовлетворяющих нужды реального производства. Например, можно будет смоделировать, а затем изготовить, несложные детали для сельхозмашин. Наладит «Квазар» и взаимодействие с другими ЦМИТ края, страны. Запланированы также проведение конференций, семинаров, рабочих встреч, реализация различных обучающих программ.

Самое главное – благодаря реализуемой краевыми властями программе создания сети ЦМИТ все больше и больше ребят пользуются всеми перечисленными выше возможностями. Теперь и в сельской местности. Отныне в том же Кочубеевском районе мальчишка или девчонка из самого отдаленного хутора может реализовать свои творческие задатки. Ведь заниматься в «Квазаре» будут не только ребята, проживающие в районном центре, предусмотрено также обучение школьников из других населенных пунктов территории.

В ходе церемонии открытия «Квазара» Андрей Мурга назвал символичным тот факт, что запуск сельского центра в работу состоялся во время проходившего на Ставрополье Всероссийского форума «Неделя инноваций – 2017». Кстати, стартовал форум в Ставрополе в центре молодежного инновационного творчества Vеctor. Этот ЦМИТ, первый из созданных в крае, стал главной площадкой открытого урока «Недели инноваций». Организовало мероприятие министерство экономического развития СК. В режиме реального времени школьники стали участниками видеоурока на тему современного выбора профессии. Мероприятие транслировалось во всех учебных заведениях региона.

Стоит отметить, что в рамках форума «Неделя инноваций – 2017» прошла также презентация первого на Ставрополье детского технопарка «Кванториум». Этот проект реализуется благодаря непосредственному участию губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Ну а в ходе указанной презентации педагоги и представители «Кванториума» рассказали о направлениях работы парка – квантумах. Обучение предполагается организовать по нескольким специализированным программам дополнительного образования, таким как «Геоквантум», «Роботоквантум», «Энерджиквантум», «Биоквантум», «IT-квантум». Для каждой из них разработаны учебные программы и требования к техническому оснащению учебного процесса. Ознакомившись с каждым квантумом, ребята выбирают направление, которое им наиболее интересно.

Напомним, «Кванториум» создается на базе технологического парка «Ставрополь», находящегося под управлением Корпорации развития Ставропольского края. Открытие детского технопарка запланировано на осень этого года.

Но вернемся в Кочубеевский ЦМИТ. Журналисты поинтересовались у Андрея Мурги: на каких предприятиях края в дальнейшем смогут найти работу воспитанники «Квазара» после обучения в учреждениях среднего профобразования, вузах?

«В грамотном, инициативном, образованном рабочем, инженере сегодня нуждается любое современное производство, – был ответ. -

Более того, все острее ощущается дефицит квалифицированных кад-ров на предприятиях разного профиля».

Как напомнил Андрей Мурга, на территории Невинномысска и Кочубеевского района действует самый успешный на Ставрополье региональный индустриальный парк. Вот еще одно приложение сил для молодых специалистов. А в самом Невинномысске большие надежды возлагают на работающий вот уже два года ЦМИТ «Бионика». Ведь в рамках программы комплексного развития моногородов в промышленном центре в ближайшие пять лет должны появиться десятки новых производств, которым тоже потребуются и рабочие, и инженеры.

А развитию сети ЦМИТ краевые органы государственной власти будут и впредь уделять первостепенное внимание. Не за горами открытие очередной молодежной лаборатории – в Буденновске. Такой еще момент: уже в этом году будет создана Ассоциация ЦМИТ Ставрополья, которая придаст новый импульс развитию инновационных центров.

И такой факт: открытие сельского ЦМИТ «Квазар» почти точно совпало с трехлетием с начала работы молодежных инновационных центров в Ставропольском крае. За это время реализованы десятки научных проектов, услугами центров воспользовались более 10000 человек. Воспитанники ЦМИТ не раз занимали первые и призовые места по итогам участия в престижных научных и профессиональных форумах федерального уровня. Буквально на днях, например, воспитанник Ставропольского центра молодежного инновационного творчества Vеctor Максим Королевский занял первое место в компетенции «Прототипирование» на национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).