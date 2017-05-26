Интересовал ли вас вопрос, кто входит в корпус общественных наблюдателей за ходом ГИА на Ставрополье?

Фото: министерство образования и молодежной политики Ставропольского края Фото: министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

Больше 100 человек, которые начнут работу с мая по июнь 2017 – молодые люди, подготовленные Российским Союзом Молодежи. РСМ провел 16-часовую программу с тренингами, играми, курсами в вузах региона при содействии студенческих организаций в рамках программы «Корпус общественных наблюдателей». Итоговым в курсе выявления, подготовки, обучения и аттестации потенциальных и федеральных наблюдателей стал семинар в Кисловодске.

Заместитель министра образования и молодежной политики Ставропольского края Дмитрий Донецкий, выступивший экспертом, объяснил, что смысл обучения в объединении молодежи, привлечении этой единой силы к оценке качества сегодняшнего образования и участии ее в общественно-полезном деле.

Использовать полученные знания с сертификатами «Федерального общественного наблюдателя» и «Регионального общественного наблюдателя» будут более 100 участников программы.