Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Первый в этом году кинопоказ под открытым небом в Ставрополе соберет жителей субботним вечером на Крепостной горе, за зданием Детской школы искусств № 2, сообщают в пресс-службе администрации города. А что будут показывать, выберут сами жители путем голосования на сайте администрации в разделе «Онлайн-опросы».

Сеанс будет приурочен ко Дню защиты детей, поэтому предлагают на выбор три отечественных мультфильма: «Волки и овцы: безумное превращение», «Три богатыря и Шамаханская царица» и «Синдбад: пираты семи штормов».