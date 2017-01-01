Вместе с региональным бюро Русфонда мы продолжаем рассказывать о маленьких жителях края, нуждающихся в помощи. Сегодняшняя еще одна история.

Ростислав Кубарев, 9 лет, туберозный склероз, эпилепсия, требуется специальный тренажер. Цена тренажера 81 809 руб.

Вся жизнь мальчика – борьба за право жить и быть здоровым. Тренажер нужен для ежедневного закрепления навыков движения, которые Ростислав получает на занятиях со специалистами. Из клиники он возвращается домой, в небольшое село Советского района.

Мама Ростислава Анна Кубарева рассказала, что мальчик родился в тяжелом состоянии, три дня находился на аппарате искусственной вентиляции легких:

– В три месяца у сына начались эпилептические приступы, они были тяжелыми, Ростик постоянно кричал от боли в мышцах. Выяснилось, что у него редкое генетическое заболевание – туберозный склероз, при котором в органах и тканях образуются доброкачественные опухоли. Новообразования в головном мозге вызвали эпилепсию. Мы много занимаемся здоровьем Ростика, он проходил лечение в больницах Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Израиля. Чтобы оплатить лечение, мы брали кредиты, сейчас их выплачиваем. Сын был на лечении в Испании, собрать средства помогли благотворительные фонды. Испанские врачи сделали четыре сложные операции на головном мозге. После этого приступы эпилепсии почти прошли, состояние Ростика заметно улучшилось. Теперь нам надо наверстывать упущенное. Для ежедневных занятий врач рекомендует специальный тренажер, состоящий из беговой дорожки и шведской стенки. Но за счет средств Фонда соцстрахования такое средство реабилитации не предоставляется. А купить его мы с мужем не можем, зарплата у него небольшая, денег едва хватает на самое необходимое. Прошу, помогите!

Ситуацию комментирует невролог Отказненской участковой больницы Валентин Тонкачев: «Ростиславу необходимо каждый день заниматься на тренажере. Это поможет укрепить мышцы, развить чувство равновесия и двигательные навыки».

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Российский фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд» адресно помогает тем, кто действительно нуждается в этом. Он работает в контакте с минздравом и Фондом социального страхования СК. Русфонд приходит на помощь, когда бюджетные средства получить нельзя: клиника не входит в перечень федеральных, лекарство не включено в реестр, слуховой аппарат, тренажер, протез стоит дороже, чем может оплатить государство... Тогда история ребенка появляется в «Ставропольской правде», звучит в телесюжетах краевых каналов. С благодарностью семьи больных детей принимают любые суммы. Собранные пожертвования идут на оплату лечения или лекарств, средств медицинской реабилитации или имплантов ребенку.

Информацию о больных детях можно найти на сайте Русфонда, Ростислав Кубарев.

КАК ПОМОЧЬ?

Вы можете помочь, отправив СМС со словом ДЕТИ на короткий номер 5542 или сделать банковский перевод с именем ребенка. Прямо на сайте Русфонда под статьей о каждом ребенке есть форма «Кому помочь». При нажатии на окошко «Пожертвовать» раскрывается список детей по регионам. Выбираете «своего», указываете сумму, которую готовы перевести, и заполняете несколько строк в форме: ФИО, номер банковской карты и три цифры с обратной стороны карточки. Две минуты – и доброе дело сделано. Также деньги можно перевести на счет:

Благотворительный фонд «РУСФОНД»

ИНН 7743089883.

КПП 774301001.

Р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк», г. Москва.

К/с 30101810200000000700.

БИК 044525700.

(Назначение платежа, фамилия и имя ребенка). НДС не облагается. Если пожертвование безадресное, в назначении платежа укажите: «Пожертвование. НДС не облагается». Ставропольское бюро Русфонда: 8-928-328-02-09; sknews@mail.ru.