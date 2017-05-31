Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе на проспекте Карла Маркса появилась новая бесплатная многоуровневая парковка, призванная разгрузить поток автомобилей в центре города. За счет особой конструкции ее вместимость – 250 автомобилей. В создании комплекса в рамках Программы по благоустройству города поучаствовали частные инвесторы.

Два въезда со стороны проспекта Карла Маркса и улицы Казачьей обеспечивают комфорт в поиске парковочного места для авто работников ТЦ и других ближайших торговых точек и всех гостей и жителей Ставрополя.