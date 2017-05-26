Австрийская делегация из представителей крупнейших животноводческих компаний побывала в СПК колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевского района. Как отметили в хозяйстве, положительные результаты и динамика роста производства достигнуты благодаря селекционно-племенной работе, улучшению кормления и содержанию молочного стада, а также технологическому переоснащению ферм.

Внедренная новая технология беспривязного содержания молочных коров обеспечивает физиологический комфорт и сбалансированное кормление животного, защищает от клещей и других видов вредных насекомых. Кроме того, хозяйство использует круглогодичный специальный рацион кормления: молочные коровы регулярно получают однородную кормовую смесь с набором необходимых питательных веществ, что обеспечивает стабильные удои.

За 2015-2016 годы СПК «Кубань» получил свыше 33 млн рублей господдержки, из которых свыше 7,1 млн рублей было направлено на развитие животноводства, отметил министр сельского хозяйства СК Владимир Ситников. Такая поддержка со стороны государства обеспечила предприятию выход производства на уровень международных стандартов. Как подчеркнули в минсельхозе, край стал инвестиционно привлекательным, иностранные компании рассматривают наши предприятия для возможности инвестирования в животноводство.