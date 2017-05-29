Фото: Дмитрий СТЕПАНОВ «Желтый человек дождя»

Нередко снимки фотографов газеты «Ставропольская правда» – настоящие шедевры, что подтверждается мнением не только коллег, но и всего мирового фотосообщества. Вот и очередная приятная новость: наш Дмитрий Степанов стал лауреатом Второго открытого международного конкурса «(За)фиксируй мир!», итоги которого огласили в Москве на фестивале современной фотографии «Фиксаж». И, действительно, его необычайно красивая работа с романтичным названием «Жёлтый человек дождя» не может оставить равнодушным. Диме удалось не просто запечатлеть красивый каприз природы, но сделать это блестяще – так, как этого никто никогда не делал.

Торжество проходило в Центральном Доме художника на Крымском Валу, где к тому моменту открылась выставка фоторабот. Сам Дмитрий рассказал, что снимок получился случайно, это тот самый вариант, когда говорят «Лови момент»:

– Вышел из Казанского собора после съемки, не успел даже убрать в рюкзак фотоаппарат, а тут такая картинка. Все сложилось в одну секунду.

А мы, коллектив «Ставрополки», поздравляем Дмитрия с этим достижением и ждем новых побед и фотошедевров!