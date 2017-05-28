Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на видеосовещании с главами регионов, в числе которых был и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, обсудили детский отдых и оздоровление.

Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК Фото: пресс-служба губернатора СК

Главное, что необходимо учитывать при организации отдыха, отметил Дмитрий Медведев, это безопасность. В понятие входит не только устранение явных угроз, но и соблюдение санитарных, противопожарных норм. Министерство образования РФ должно строго следить за качеством предоставляемых услуг по организации детского отдыха. Необходимо проверять квалификацию вожатых, воспитателей, проводников.

Теперь обязательным стало оповещение МЧС о маршрутах детских туристических групп. Специально подготовленные инструкторы-проводники, умеющие оказывать первую помощь будут сопровождать такие группы. 42 тысячи детских лагерей, готовые принять около 5,5 млн. школьников, заработают по всей России, как сообщила Министр образования РФ Ольга Васильева. Большая часть лагерей располагается в школах.

По окончании совещания губернатор В.Владимиров прокомментировал начало детской оздоровительной кампании в регионе. Ставрополье, по словам главы региона, готово к началу летних каникул. Порядка 350 млн рублей составляет бюджет оздоровительной кампании этого года. Детям, пострадавшим от паводка, организуют летний отдых в первую очередь. Больше ста ребят уже направлены в санатории КМВ.